Рост объясняется большими планами по созданию новых платформ для продажи токенов XRP, а также увеличением объема транзакций

С начала года криптовалюта Ripple подорожала на 3000% 2017 год оказался удачным не только для биткоина и эфира, но и для криптовалюты Ripple (рипл).

Как сообщает insider.pro, сегодня один токен рипл (XRP) стоит чуть меньше 20 центов: к 15:40 его стоимость составляла $0,1952. Тогда как в начале года он торговался всего по $0,0065.

Согласно отчету CNBC, подобный рост объясняется большими планами по созданию новых платформ для продажи токенов XRP, а также увеличением объема транзакций.

В июне рипл подскочил до отметки $0,26, что соответствует росту в 4000% с начала года, однако в июле произошел откат. Рипл отличается от биткоина и эфира тем, что большинство токенов принадлежат самой сети Ripple, и они не могут добываться с помощью майнинга.

Ка­пи­та­ли­за­ция рипла на се­го­дня со­став­ля­ет $7,6 млрд - по срав­не­нию с $44,8 млрд у бит­ко­и­на и $21 млрд у эфира. Таким об­ра­зом, он яв­ля­ет­ся тре­тьей крип­то­ва­лю­той по объ­е­му рыноч­ной сто­и­мо­сти.



Напомним, ранее сообщалось, что за последний месяц общая рыночная стоимость криптовалют упала почти в два раза: со $115 млрд до $61 млрд.

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