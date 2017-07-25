Криптовалюта Ripple подорожала на 3000%
С начала года криптовалюта Ripple подорожала на 3000% 2017 год оказался удачным не только для биткоина и эфира, но и для криптовалюты Ripple (рипл).
Как сообщает insider.pro, сегодня один токен рипл (XRP) стоит чуть меньше 20 центов: к 15:40 его стоимость составляла $0,1952. Тогда как в начале года он торговался всего по $0,0065.
Согласно отчету CNBC, подобный рост объясняется большими планами по созданию новых платформ для продажи токенов XRP, а также увеличением объема транзакций.
В июне рипл подскочил до отметки $0,26, что соответствует росту в 4000% с начала года, однако в июле произошел откат. Рипл отличается от биткоина и эфира тем, что большинство токенов принадлежат самой сети Ripple, и они не могут добываться с помощью майнинга.
Капитализация рипла на сегодня составляет $7,6 млрд - по сравнению с $44,8 млрд у биткоина и $21 млрд у эфира. Таким образом, он является третьей криптовалютой по объему рыночной стоимости.
Напомним, ранее сообщалось, что за последний месяц общая рыночная стоимость криптовалют упала почти в два раза: со $115 млрд до $61 млрд.
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