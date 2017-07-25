Межбанк закрылся котировками доллара 25,83/25,84
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,795, максимальные - 25,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,815, максимальные - 25,86.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4312/4318, к закрытию котировки составили 0,4303/0,4308.
Торги по евро начались с котировок 30,0382/30,0615, к закрытию котировки составили 30,2159/30,2308.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5537
-
3584
-
2906
-
2761
-
2501
- Официальные курсы банковских металлов на 26.07.2017 08:05
- Курсы валют НБУ на 26.07.2017 08:00
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,83/25,84 вчера 17:40
- Криптовалюта Ripple подорожала на 3000% вчера 15:25
- Наличные курсы валют (данные на 13:00) вчера 14:00