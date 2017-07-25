Межбанк закрылся котировками доллара 25,83/25,84

Во вторник, 25 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,795/25,815, к закрытию котировки составили 25,83/25,845

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,795, максимальные - 25,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,815, максимальные - 25,86.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4312/4318, к закрытию котировки составили 0,4303/0,4308.



Торги по евро начались с котировок 30,0382/30,0615, к закрытию котировки составили 30,2159/30,2308.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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