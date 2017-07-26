Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 26 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,83/25,845*, к 12:00 котировки составили 25,88/25,9

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,83, максимальные - 25,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,845, максимальные - 25,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4311/0,4318, к 12:00 котировки составили 0,4312/0,4318.



Торги по евро начались с котировок 30,0454/30,0603, к 12:00 котировки составили 30,0803/30,1035.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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