Суд Лондона принял решение в пользу Украины по "долгу Януковича"

Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед Россией

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по "бондам Януковича" на $3 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



"Во время заседания 26 мая 2017 в Высоком суде Лондона судья Блэр рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 в порядке упрощенного производства. В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украине в английском апелляционном суде, которое состоится не раньше 2018 года. Министерство финансов с удовольствием сообщает, что суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - указывает ведомство.



Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для подачи апелляции украинской стороной, что Украине было дано безусловное разрешение на обжалование решения. Судья Блэр признал, что пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию выполнены, а именно - апелляция имеет реальные шансы на успех.



Суд также согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов трасти на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы.



Высокий суд Лондона 29 марта одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину. Украина сообщила, что в июне подаст апелляцию.



РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.



30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.



4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.



27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.



Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.



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