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Госдолг Украины на 1 июля превысил $75 млрд

26.07.2017 16:09
В июне государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на $330 млн до $75,01 млрд
Фото: Getty Images

Совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины за июнь вырос на 0,44%, или на $330 млн - до $75,01 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Общий размер прямого госдолга на 30 июня составил 1,65 трлн грн ($63,26 млрд) против 1,66 трлн грн, или $63,18 млрд, месяцем ранее.

Прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,15 млрд - до $37,24 млрд. Прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд грн.

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 306,76 млрд грн, или $11,75 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госдолг
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