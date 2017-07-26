Госдолг Украины на 1 июля превысил $75 млрд
Совокупный прямой и гарантированный государственный долг Украины за июнь вырос на 0,44%, или на $330 млн - до $75,01 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
Общий размер прямого госдолга на 30 июня составил 1,65 трлн грн ($63,26 млрд) против 1,66 трлн грн, или $63,18 млрд, месяцем ранее.
Прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,15 млрд - до $37,24 млрд. Прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд грн.
Гарантированный государством долг на 30 июня составил 306,76 млрд грн, или $11,75 млрд.
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