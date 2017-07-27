Официальные курсы валют на 27.07.2017

Нацбанк снизил курс гривни в паре с долларом на 4 копейки

На 27 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2588,4860 грн за $100;

3014,0331 грн за 100 евро;

4,3206 грн за 10 руб РФ.



На 26 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2584,3721 грн за $100;

3022,1647 грн за 100 евро;

4,3204 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.