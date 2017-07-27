Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 27 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,88/25,91*, к 12:00 котировки составили 25,88/25,9

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,88, максимальные - 25,885. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,9, максимальные - 25,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4353/0,4363, к 12:00 котировки составили 0,435/0,4358.



Торги по евро начались с котировок 30,3391/30,3742, к 12:00 котировки составили 30,3494/30,3703.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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