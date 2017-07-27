Госбюджет в первом полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

В первом полугодии профицит государственного бюджета составил 29,04 млрд грн. При этом по общему фонду был зафиксирован дефицит в сумме 1,7 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба.



По итогам первого полугодия прошлого года дефицит бюджета составил 35,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 33,66 млрд грн.



В июне текущего года госбюджет был сведен с профицитом 2,57 млрд грн, в том числе общий фонд - 4,91 млрд грн, при этом спецфонд сведен с дефицитом в 2,34 млрд грн.



Заимствования в январе-июне составили по общему фонду 62,33 млрд грн при запланированных на этот период 136,88 млрд грн. Погашения составили, соответственно, 38,46 млрд грн (48,49 млрд грн запланировано).



В спецфонд было привлечено 2,4 млрд грн займов при запланированных на этот период 16,1 млрд грн. Приватизация за первое полугодие принесла 0,11 млрд грн из ожидавшихся 6,37 млрд грн.



Сводный бюджет в январе-июне был сведен с профицитом 52,15 млрд грн, в том числе по общему фонду - 27,04 млрд грн. Профицит сводного бюджета в прошлом месяце составил 1,67 млрд грн за счет профицита по общему фонду в 7,08 млрд грн.



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