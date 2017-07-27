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Активы НБУ за июнь выросли на 3,5%

27.07.2017 16:00
Валюта баланса Нацбанка на 1 июля составила 973,32 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Валюта баланса Национального банка Украины (НБУ) на 1 июля составляла 973,32 млрд грн. Это на 3,48% больше, чем на 1 января 2017 года, сообщает регулятор в газете Урядовий кур'єр.

В активах баланса основные изменения зафиксированы по статьям: "Средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах", которые сократились в 1,8 раза - до 28,28 млрд грн, а также "Ценные бумаги нерезидентов", возросшие на 21,2% - до 333,62 млрд грн.

В пассивах наиболее существенно возросли средства государственных и других учреждений - на 40,3%, до 68,07 млрд грн, обязательства перед Международным валютным фондом - на 15,1%, до 195,47 млрд грн, а также резервы переоценки активов и обязательства - на 22,5%, до 114,21 млрд грн.

Наличные средства в обращении сократились больше всего - на 2,9%, до 331,01 млрд гривень и депозитные сертификаты НБУ - на 21,3%, до 53,65 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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