Межбанк закрылся котировками доллара 25,9/25,925

В четверг, 27 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,88/25,91, к закрытию котировки составили 25,9/25,925*

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,88, максимальные - 25,9. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,9, максимальные - 25,925.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4353/0,4363, к закрытию котировки составили 0,4355/0,4364.



Торги по евро начались с котировок 30,3391/30,3742, к закрытию котировки составили 30,3055/30,3348.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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