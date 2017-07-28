Официальные курсы банковских металлов на 28.07.2017

Нацбанк Украины установил на 28 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 326630,39 грн;

серебро - 4348,68 грн;

платина - 238284 грн;

палладий - 222743,74 грн.



Напомним, на 27 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 323068,94 грн;

серебро - 4237,35 грн;

платина - 239693,8 грн;

палладий - 222609,8 грн.



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