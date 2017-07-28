Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 28 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,9/25,93*, к 12:00 котировки составили 25,905/25,93

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,895, максимальные - 25,9. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,925, максимальные - 25,93.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4348/0,4358, к 12:00 котировки составили 0,4354/0,4364.



Торги по евро начались с котировок 30,3107/30,3458, к 12:00 котировки составили 30,3243/30,351.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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