Наличные курсы (данные на 14:00)

В пятницу, 28 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,8 коп до 25,8703 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,1 коп - до 25,9823 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,6 грн, минимальный курс продажи - 25,75 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 3,4 коп - до 29,869 грн. Средний курс продажи евро упал на 1,9 коп до 30,4467 грн. Продать евро дороже можно за 30,12 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,964 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,436 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8703 25,9823 0,3964 0,4436 29,8690 30,4467 Медиана 25,7500 25,9900 0,4150 0,4400 29,9000 30,4250

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