Межбанк закрылся котировками доллара 25,91/25,93

В пятницу, 28 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,9/25,93, к закрытию котировки составили 25,91/25,93*

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,895, максимальные - 25,91. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,925, максимальные - 25,93.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4348/0,4358, к закрытию котировки составили 0,4349/0,4357.



Торги по евро начались с котировок 30,3107/30,3458, к закрытию котировки составили 30,3794/30,4003.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.