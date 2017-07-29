Средняя зарплата в Украине за год выросла на 38%
Средняя номинальная зарплата в Украине за год (июнь к июню) выросла на 37,9% - до 7360 грн. Это в 2,3 раза выше показателя минимальной заработной платы. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, по сравнению с маем размер заработной платы увеличился на 7,6%. "Реальная зарплата в июне текущего года по сравнению с маем увеличилась на 5,8%, а относительно июня прошлого года - на 18,9%", - говорится в сообщении Госстата.
Заработные платы выше среднего показателя зафиксированы в промышленности, на транспорте, в частности авиационном, в сфере ИТ и телекоммуникаций. Средняя заплата в сфере образования в июне составила 7151 грн, в сфере здравоохранения - 5374 грн.
В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в июне зафиксированы в Киеве - в среднем выше 11 тыс. грн.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4513
-
4136
-
3175
-
2291
-
2178