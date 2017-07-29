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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 38%

29.07.2017 12:51
По данным Госстата, на 1 июля средняя зарплата составляла 7360 грн
Фото - НБУ

Средняя номинальная зарплата в Украине за год (июнь к июню) выросла на 37,9% - до 7360 грн. Это в 2,3 раза выше показателя минимальной заработной платы. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, по сравнению с маем размер заработной платы увеличился на 7,6%. "Реальная зарплата в июне текущего года по сравнению с маем увеличилась на 5,8%, а относительно июня прошлого года - на 18,9%", - говорится в сообщении Госстата.

Заработные платы выше среднего показателя зафиксированы в промышленности, на транспорте, в частности авиационном, в сфере ИТ и телекоммуникаций. Средняя заплата в сфере образования в июне составила 7151 грн, в сфере здравоохранения - 5374 грн.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в июне зафиксированы в Киеве - в среднем выше 11 тыс. грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Заработная плата
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