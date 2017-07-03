Гривня укрепилась на 4% с начала года - НБУ
Гривня по официальному обменному курсу укрепилась к доллару на 1% за июнь и на 4% - с начала года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в макроэкономическом и монетарном обзоре на официальном сайте.
Регулятор отмечает усиление объема поступлений валюты от нерезидентов, по сравнению с ее оттоком, что способствовало укреплению национальной украинской валюты. Это также позволило НБУ покупать валюту для пополнения международных резервов.
Положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составил около $300 млн в июне и $1,4 млрд - с начала года.
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