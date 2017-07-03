Уровень теневой экономики в прошлом году составил 43%
Уровень теневой экономики в прошлом году, по предварительным подсчетам Министерства экономического развития и торговли, составил 34% от официального ВВП. Как сообщает ведомство на официальном сайте, это на 6 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2015 года.
По мнению экспертов МЭРТа, детенизация происходила благодаря восстановлению экономического роста (по итогам 2016 реальный ВВП вырос на 2,3%), улучшению бизнес-климата, снижению ЕСВ и, как следствие, ослаблению нагрузки на фонд оплаты труда.
В то же время динамика детенизации сдерживается продолжающимся банкротстом банков и выводом их с рынка, наличию неподконтрольных территорий и другими факторами.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7933
-
4084
-
3159
-
2906
-
2457