Наличные курсы (данные на 14:00)

В понедельник, 31 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 14,33 коп до 25,727 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,2 коп - до 25,9803 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - также 25,85 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 4,87 коп - до 29,89177 грн. Средний курс продажи евро вырос на 4,43 коп до 30,491 грн. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,959 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,41 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,34 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7270 25,9803 0,3959 0,4410 29,9177 30,4910 Медиана 25,7300 26,0000 0,4150 0,4400 29,9750 30,5000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.