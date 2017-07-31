Наличные курсы (данные на 14:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,2 коп - до 25,9803 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - также 25,85 грн.
Средний курс покупки наличного евро вырос на 4,87 коп - до 29,89177 грн. Средний курс продажи евро вырос на 4,43 коп до 30,491 грн. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,959 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,41 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,34 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|25,7270
|25,9803
|0,3959
|0,4410
|29,9177
|30,4910
|Медиана
|25,7300
|26,0000
|0,4150
|0,4400
|29,9750
|30,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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