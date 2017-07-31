Внешние долги Украины составляют 80% ВВП - Гройсман
Внешние долги Украины составляют 80% ВВП. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Деловой столице.
"Нам однозначно нужно было тогда (во время переговоров о реструктуризации долгов в 2015 году, - ред.) делать реструктуризацию, наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - сказал он.
Премьер-министр сообщил, что это высокий показатель, особенно в ситуации, когда 5% ВВП Украина вынуждена тратить на национальную безопасность и еще 5% ВВП составляет дефицит Пенсионного фонда. "Кроме того, около 4% ВВП мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов. Поэтому нам нужна была реструктуризация, она была единственно правильным шагом", - добавил Гройсман.
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