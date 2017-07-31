Доллар на межбанке подешевел на 8 копеек к закрытию торгов

В понедельник, 31 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,89/25,91, к закрытию котировки составили 25,8/25,83*

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,8, максимальные - 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,83, максимальные - 25,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4348/0,4358, к закрытию котировки составили 0,4349/0,4357.



Торги по евро начались с котировок 30,3819/30,4027, к закрытию котировки составили 30,3124/30,3476.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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