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Кабмин предлагает продлить сроки подачи налоговой отчетности фирм

04.07.2017 12:51
Правительство предлагает освободить от штрафов компании, которые из-за хакерской атаки не смогли вовремя подать отчетность
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Кабинет министров предлагает освободить от штрафов предприятия, которые вследствие хакерской атаки не смогли вовремя подать отчетность. Соответствующий проект закона был принят сегодня на заседании правительства.

"У нас есть еще одна проблема, которую мы должны урегулировать сегодня очень коротеньким законом. У нас были программные сбои от хакерской атаки, которые привели к тому, что бизнес вовремя не смог подать отчетность, и за это сейчас предусматривается ответственность. Поэтому мы будем вносить как неотложный кратенький закон, который даст возможность избежать этой ответственности всем тем, кто вследствие хакерских атак не смог вовремя подать свою отчетность", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Налогообложение
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