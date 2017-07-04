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Стоимость активов госпредприятий Украины превышает 1,6 трлн грн

04.07.2017 17:08
По данным Министерства экономического развития и торговли, стоимость активов всех украинских госпредприятий превышает 1,6 трлн грн
Максим Нефьодов

Суммарная стоимость активов украинских государственных предприятий превышает 1,6 трлн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов сегодня, 4 июля, пишет УНИАН.

"Стоимость всех госактивов составляет 1 трлн 604 млрд грн", - сказал Нефьодов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
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