Стоимость активов госпредприятий Украины превышает 1,6 трлн грн

По данным Министерства экономического развития и торговли, стоимость активов всех украинских госпредприятий превышает 1,6 трлн грн

Суммарная стоимость активов украинских государственных предприятий превышает 1,6 трлн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов сегодня, 4 июля, пишет УНИАН.



"Стоимость всех госактивов составляет 1 трлн 604 млрд грн", - сказал Нефьодов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.