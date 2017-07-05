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Инвестор из Казахстана купил Регион-Банк

05.07.2017 10:45
Ариф Бабаев купил украинский Регион-Банк, который сменил название на Sky Bank
Фото: EPA

Инвестор из Казахстана Ариф Бабаев купил украинский Регион-Банк, который сменил название на Sky Bank. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Ариф Бабаев с 2013 по 2016 годы был управляющим директором одного из крупнейших в Казахстане Казкоммерцбанка.

Регион-Банк был основан в 1991 году. По информации НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 77-е место (325,253 млн грн) среди 90 действовавших банков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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