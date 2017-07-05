Инвестор из Казахстана купил Регион-Банк

Ариф Бабаев купил украинский Регион-Банк, который сменил название на Sky Bank

Инвестор из Казахстана Ариф Бабаев купил украинский Регион-Банк, который сменил название на Sky Bank. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Ариф Бабаев с 2013 по 2016 годы был управляющим директором одного из крупнейших в Казахстане Казкоммерцбанка.



Регион-Банк был основан в 1991 году. По информации НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов банк занимал 77-е место (325,253 млн грн) среди 90 действовавших банков.



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