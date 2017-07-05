Минфин одолжил 241 млн грн

Вчера Министерство финансов продало госбонды на 240,6 млн грн

Министерство финансов вчера, 4 июля, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 240,6 млн грн.



В том числе 146,12 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения три года со средневзвешенной доходностью 14,54% годовых, еще 94,48 млн грн - облигаций сроком шесть месяцев с доходностью 13,85% годовых.



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