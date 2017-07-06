Пенсионную реформу должны принять в начале осени - Данилюк

Министр финансов сообщил, что депутаты вернутся к рассмотрению пенсионной реформы после летних каникул

Депутаты Верховной Рады вернутся к рассмотрению пенсионной реформы после летних каникул и могут принять ее осенью. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк агентству Reuters.



Основной причиной, по которой реформа не была принята до сих пор, является ее сложность, отметил он.



"Они (депутаты - ред.) должны закончить работу в начале осени", - заверил министр финансов.



Ранее сообщалось, что выделение пятого транша финансовой помощи Украине от Международного валютного фонда отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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