Поступления в сводный бюджет составили 394 млрд грн - ГФС
В январе-июне в сводный бюджет поступило (сальдо) 393,6 млрд грн, что на 86,5 млрд грн, или на 28,2% больше соответствующего периода прошлого года. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.
С начала года в государственный бюджет обеспечено 307,1 млрд грн поступлений, в местные бюджеты - 86,5 млрд грн, уточняет ГФС.
Сбор средств в сводный бюджет в январе-июне составил 450,6 млрд грн, что на 107,4 млрд грн, или на 31,3%. больше аналогичного периода прошлого года, в том числе в госбюджет - 364,1 млрд грн.
Поступления (сальдо) в общий фонд госбюджета в январе-июне составили 300,4 млрд грн. Индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 107,6%, дополнительно обеспечено 21,1 млрд грн.
В ГФС отмечают, что с начала года плательщикам налогов на счета возмещено 57 млрд грн налога на добавленную стоимость.
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 84,3 млрд грн, что на 22 млрд грн больше января-июня 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Поступления в сводный бюджет составили 394 млрд грн - ГФС 12:27
- Пенсионную реформу должны принять в начале осени - Данилюк 09:37
- За первое полугодие резервы НБУ выросли на 16% 17:22
- Совет НБУ раскритиковал действия правления в ситуации с Приватом 14:27
- Данилюк ожидает пятого транша от МВФ осенью 12:27
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6687
-
2971
-
2944
-
2650
-
2541