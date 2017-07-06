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НБУ ухудшил прогноз по росту ВВП до 1,6%

06.07.2017 14:14
Нацбанк пересмотрел прогноз по росту экономики на этот год в сторону ухудшения
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) решил не менять учетную ставку, но ухудшил прогноз по ВВП с 1,9% до 1,6%.

Как сообщает НБУ на официальном сайте, ставка сохранена на уровне 12,5% годовых.

Нацбанк ухудшает прогноз по росту экономики второй раз за год.

Что касается следующего года, то регулятор прогнозирует ускорение экономического роста до 3,2%. "Прежде всего этому будут способствовать постепенное смягчение фискальной и монетарной политики, которое будет стимулировать потребительский спрос", - объясняет Нацбанк.

Также экономический рост будут поддерживать улучшение инвестиционной привлекательности экономики и рост экспорта на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая. Однако восстановление внутреннего потребительского и инвестиционного спроса будет преимущественно удовлетворяться импортированой продукцией.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, ВВП
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