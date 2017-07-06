НБУ ухудшил прогноз поступлений от МВФ в этом году
Национальный банк Украины (НБУ) изменил прогноз поступлений финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году до $3 млрд. Об этом сообщил и.о. председателя правления НБУ Яков Смолий сегодня, 6 июля.
"Мы ожидаем, что все запланированные транши будут получены в течение этого и следующего года", - добавил он.
Ранее Нацбанк ожидал до конца года получить три транша на $4 млрд.
"Мы поменяли прогноз, потому что откладывается рассмотрение законопроектов, которые были ключевыми при утверждении меморандума с МВФ. Сессионная работа депутатов активизируется только осенью", - объясняет Смолий.
Ранее сообщалось, что выделение очередного транша отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Выделение планировалось на июнь-июль.
Министр финансов Александр Данилюк ожидает, что пенсионную реформу примут осенью.
Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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