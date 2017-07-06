 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.12   EUR:  29.16  29.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ ухудшил прогноз поступлений от МВФ в этом году

06.07.2017 14:43
Нацбанк снизил прогноз поступления средств от Международного валютного фонда в этом году до $3 млрд
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) изменил прогноз поступлений финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году до $3 млрд. Об этом сообщил и.о. председателя правления НБУ Яков Смолий сегодня, 6 июля.

"Мы ожидаем, что все запланированные транши будут получены в течение этого и следующего года", - добавил он.

Ранее Нацбанк ожидал до конца года получить три транша на $4 млрд.

"Мы поменяли прогноз, потому что откладывается рассмотрение законопроектов, которые были ключевыми при утверждении меморандума с МВФ. Сессионная работа депутатов активизируется только осенью", - объясняет Смолий.

Ранее сообщалось, что выделение очередного транша отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Выделение планировалось на июнь-июль.

Министр финансов Александр Данилюк ожидает, что пенсионную реформу примут осенью.

Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, МВФ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров