Инфляция в июне ускорилась до 15% - НБУ

Нацбанк сохранил прогнозные показатели инфляции на этот и следующий годы

Показатели общей инфляции в июне 2017 года ускорились до 15%. Об этом сегодня сообщил и.о. председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.



"Ускорение общей инфляции до 13,5% в мае и примерно до 15% в июне, по оценкам НБУ, несколько превышало траекторию прогноза НБУ, опубликованного и инфляционном отчете", - сказал он.



Это было обусловлено прежде всего подорожанием сырых продуктов питания. Повышение цен на мясные и молочные продукты на мировом рынке активизировало экспорт украинской продукции, в результате чего ее предложение на внутреннем рынке сократилось.



НБУ ожидает, что инфляция в 2017-2018 годах будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров: 9,1% +/-2в.п. в 2017 году и 6% +/- 2 п.п. в 2018 году.



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