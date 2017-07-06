 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.12   EUR:  29.16  29.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Инфляция в июне ускорилась до 15% - НБУ

06.07.2017 14:56
Нацбанк сохранил прогнозные показатели инфляции на этот и следующий годы
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Показатели общей инфляции в июне 2017 года ускорились до 15%. Об этом сегодня сообщил и.о. председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Ускорение общей инфляции до 13,5% в мае и примерно до 15% в июне, по оценкам НБУ, несколько превышало траекторию прогноза НБУ, опубликованного и инфляционном отчете", - сказал он.

Это было обусловлено прежде всего подорожанием сырых продуктов питания. Повышение цен на мясные и молочные продукты на мировом рынке активизировало экспорт украинской продукции, в результате чего ее предложение на внутреннем рынке сократилось.

НБУ ожидает, что инфляция в 2017-2018 годах будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров: 9,1% +/-2в.п. в 2017 году и 6% +/- 2 п.п. в 2018 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров