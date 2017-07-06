Инфляция в июне ускорилась до 15% - НБУ
Показатели общей инфляции в июне 2017 года ускорились до 15%. Об этом сегодня сообщил и.о. председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.
"Ускорение общей инфляции до 13,5% в мае и примерно до 15% в июне, по оценкам НБУ, несколько превышало траекторию прогноза НБУ, опубликованного и инфляционном отчете", - сказал он.
Это было обусловлено прежде всего подорожанием сырых продуктов питания. Повышение цен на мясные и молочные продукты на мировом рынке активизировало экспорт украинской продукции, в результате чего ее предложение на внутреннем рынке сократилось.
НБУ ожидает, что инфляция в 2017-2018 годах будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров: 9,1% +/-2в.п. в 2017 году и 6% +/- 2 п.п. в 2018 году.
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