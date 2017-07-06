Налог на выведенный капитал: олигархи VS белый бизнес

Пробелами в налогом законодательстве пользовались и бизнес, и ГФС

В умовах, коли економіка України після стрімкого падіння демонструє лише кволе зростання, дуже важко повірити у обіцянки "швидких рецептів для розвитку". Адже такі обіцянки часто виникають напередодні виборів і, як правило, політики про них дуже швидко забувають. Тому зовсім не дивно, що наші громадяни ставляться до будь-яких, навіть найпрогресивніших та найефективніших реформ з глибокою недовірою, шукаючи підступ. Цим часто користуються ті, кому зміни в країні невигідні.



Впровадження податку на виведений капітал є саме тією ситуацією, коли ефективні рішення для розвитку економіки стають заручниками політичних спекуляцій представниками старої клептократичної системи. Розмови про його запровадження почались ще у 2014 році і за цей час встигли сформувати достатньо широку групу підтримки як серед громадських організацій та експертів, так і серед представників чесного бізнесу. Сутність реформи полягає в тому, що підприємства звільняються від одного з найбільш дискреційних та корупціогенних податків - податку на прибуток підприємств і, натомість, буде запроваджено принципово новий податкок - податок на виведений капітал (розподілений прибуток).

Читайте также: Иллюзия контроля. Почему ГФС не видит налоговых злоупотреблений

Довгий час недосконала законодавча база щодо адміністрування податку на прибуток разом з корумпованими державними інститутами вводила економіку у коматозний стан. Підприємства піддавались постійним атакам податківців, які мали дискреційні повноваження на власний розсуд трактувати базу оподаткування при сплаті податку на прибуток. Нечіткі та двозначні норми податкового законодавства дозволяли трактувати ті чи інші статті витрат чи доходів підприємств по-різному, відповідно змінювати розрахунок розміру прибутку підприємства.



В свою чергу самі підприємці також не гребували недосконалістю системи та використовували її недоліки для того, щоб зменшувати свої зобов"язання. На цей час близько 8000 великих підприємств задекларували збитки на загальну суму більше 1 трлн грн за попередні роки, здебільшого задля того, щоб уникнути оподаткування податком на прибуток. В той же час ті самі підприємства якимось дивним чином знаходять кошти на проведення транзакцій з кіпрськими компаніями, виводячи з економіки країни мільярди доларів щорічно.



В такій ситуації страждає, перш за все, чесний бізнес, який вимушений конкурувати з компаніями, які, по суті, майже не сплачують податку до бюджету.



Податок на виведений капітал - революція в системі оподаткування підприємств, адже саме його запровадження знищує необхідність у використанні схем з уникнення оподаткування. Немає оподаткування прибутку - немає схем. Все просто. Оподаткуванню підлягає лише та частина прибутку, яку власники вирішили розподілити у вигляді дивідендів чи прирівняних до них платежів.

Читайте также: Как могут измениться налоги для бизнеса, ГФС и Таможни



В умовах євроінтеграційних процесів, запровадження податку на виведений капітал здатне стати справжнім драйвером економіки. Велика кількість підприємств переорієнтовуються на західні ринки. Для цього вони вкладають капітал у купівлю нових виробничих потужностей, необхідних, в тому числі, для здійснення експорту до ЄС. Запровадження такого податку могло б пришвидшити цей процес та звільнити бізнес від необхідності здійснювати додаткові витрати не лише до бюджету, але й на відкати та хабарі податківцям.

Ще один позитивний момент - прозорість. Адже запровадження податку на виведений капітал означає, що у бізнесу більше не буде необхідності приховувати свої справжні доходи. Відтак, кредитування підприємств стане менш ризиковим для банків, які почнуть знижувати кредитні ставки. Більше того, запровадження даного податку може здійснити справжню революцію на фондовому ринку України, який виявився мертвонародженим дитям тіньових бухгалтерій та штучної збитковості національних підприємств.



Розділ законопроекту щодо контролю за зовнішніми операціями виписано дуже якісно, тому є підстави припустити, шо велика частина з тих, хто користується офшорами для мінімізації сплати податків в Україні - не зможе цього робити із запровадженням нової моделі.

Читайте также: Как могут измениться налоги для бизнеса, ГФС и Таможня



Здавалося б, податок на виведений капітал - це рішення, вигідне усім без виключення. Але, на жаль, у нього є противники - представники олігархічного бізнесу та його лобісти. Великі підприємства роками накопичували збитки і сьогодні виводять мільярди доларів на офшорні компанії без сплати податку на прибуток. Вони готові захищати свої інтереси ціною економічного розвитку, прирікаючи Україну бути і далі економікою рівня африканських країн.

Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та значне зниження корупції у податковій сфері, шляхом запровадження податку на виведений капітал та інших запланованих урядом дій, вже найближчим часом здатні суттєво пришвидшити економічне зростання країни та забезпечити умови для побудови конкурентоздатної європейської економіки.



Сподіваємось, що уряд та народні депутати почують український бізнес та з 01.01.2018 Україна отримає іноваційну модель оподаткування прибутку, яку експерти та представники бізнесу чекають вже два роки.

Олександр Громико, президент KTD Group, президент Української Асоціації Виробників