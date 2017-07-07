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Хакеры взломали крупнейшую биткоин-биржу Южной Кореи

07.07.2017 08:30
Хакеры взломали южнокорейскую биткоин-биржу Bithumb и похитили персональные данные почти 32 тысяч пользователей
Фото: EPA

Неизвестные хакеры взломали южнокорейскую биткоин-биржу Bithumb, одну из крупнейших в мире, и забрали со счетов клиентов эквивалент нескольких миллиардов южнокорейских вон. Об этом пишет Business Insider.

Оборот биржи в долларовом эквиваленте составляет около $33 млн в день, что соответствует десятой части мирового оборота криптовалюты биткоинн, отмечасет издание. В Южной Корее также находится самый большой рынок по обмену эфириума; 44% всех операций по обмену эфириума совершаются на Bithumb.

Хакерам удалось похитить персональные данные почти 32 тысяч пользователей Bithumb. Это около 3% клиентской базы биржи. Среди похищенных данных были имена, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Следы взлома были зафиксированы 29 июня.

Как сообщает Yonhap, биржа возместит по 100 тыс. корейских вон (около $86,5) каждому пострадавшему клиенту.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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