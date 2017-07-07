Хакеры взломали крупнейшую биткоин-биржу Южной Кореи
Неизвестные хакеры взломали южнокорейскую биткоин-биржу Bithumb, одну из крупнейших в мире, и забрали со счетов клиентов эквивалент нескольких миллиардов южнокорейских вон. Об этом пишет Business Insider.
Оборот биржи в долларовом эквиваленте составляет около $33 млн в день, что соответствует десятой части мирового оборота криптовалюты биткоинн, отмечасет издание. В Южной Корее также находится самый большой рынок по обмену эфириума; 44% всех операций по обмену эфириума совершаются на Bithumb.
Хакерам удалось похитить персональные данные почти 32 тысяч пользователей Bithumb. Это около 3% клиентской базы биржи. Среди похищенных данных были имена, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.
Следы взлома были зафиксированы 29 июня.
Как сообщает Yonhap, биржа возместит по 100 тыс. корейских вон (около $86,5) каждому пострадавшему клиенту.
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