НБУ перечислил в госбюджет очередные 5 млрд грн прибыли
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 июля, перечислил четвертый транш прибыли в госбюджет.
"С начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая и 8 июня этого года соответственно) на общую сумму 20 млрд грн. Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 19,4 млрд грн", - сообщает НБУ на офоциальной странице в Facebook.
График перечисления прибыли в государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года, напоминает регулятор.
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