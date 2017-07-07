НБУ перечислил в госбюджет очередные 5 млрд грн прибыли

Сегодня Нацбанк перечислил в госбюджет четвертый транш прибыли в сумме 5 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 июля, перечислил четвертый транш прибыли в госбюджет.



"С начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая и 8 июня этого года соответственно) на общую сумму 20 млрд грн. Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 19,4 млрд грн", - сообщает НБУ на офоциальной странице в Facebook.



График перечисления прибыли в государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года, напоминает регулятор.



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