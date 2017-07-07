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НБУ перечислил в госбюджет очередные 5 млрд грн прибыли

07.07.2017 14:15
Сегодня Нацбанк перечислил в госбюджет четвертый транш прибыли в сумме 5 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 июля, перечислил четвертый транш прибыли в госбюджет.

"С начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая и 8 июня этого года соответственно) на общую сумму 20 млрд грн. Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 19,4 млрд грн", - сообщает НБУ на офоциальной странице в Facebook.

График перечисления прибыли в государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года, напоминает регулятор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госбюджет
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