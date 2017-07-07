G7 призывает принять пенсионную реформу на следующей неделе
Государства Большой семерки призвали Верховную Раду Украины принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе.
"Мы, послы Большой семерки, хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", - гласит официальное заявление послов G7.
Они отмечают, что пенсионеры сейчас составляют более четверти населения Украины. Средний размер пенсий очень низок, при том, что расходы на пенсии в Украине - 11% ВВП - являются одними из самых высоких в Европе.
В G7 считают, что предложенный правительством проект реформы повышает устойчивость пенсионной системы и делает ее более справедливой.
Ранее сообщалось, что выделение очередного транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Выделение планировалось на июнь-июль.
Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что на следующей неделе реформу принять не успеют.
Министр финансов Александр Данилюк ожидает, что пенсионную реформу примут осенью.
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