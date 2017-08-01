Официальные курсы банковских металлов на 01.08.2017

Нацбанк Украины установил на 1 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 327722,38 грн;

серебро - 4333,26 грн;

платина - 239673,89 грн;

палладий - 226229,4 грн.



Напомним, на 31 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 326432,76 грн;

серебро - 4291,62 грн;

платина - 241274,13 грн;

палладий - 227798,03 грн.



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