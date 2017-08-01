Торговое соглашение между Украиной и Канадой вступило в силу

Сегодня официально вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой официально вступило в силу сегодня, 1 августа. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.



"Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса - в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции. Но это гораздо важнее, чем просто торговая сделка. Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательный проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами - далекими географически, но такими близкими по духу, ценностях и стремлениях", - отметил глава государства.



По словам экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, соглашение откроет беспошлинный доступ для украинских экспортеров к 98% рынков товаров. "В то же время, учитывая разную степень экономического и социального развития, стороны применят принцип асимметричности обязательств, что позволит Украине адаптировать торговле с Канадой к новым условиям. Следовательно, Украина будет использовать переходные периоды до полной либерализации импортных пошлин", - отмечает пресс-служба министерства.



Министр Степан Кубив сообщил, что Канада импортирует на более $400 млрд ежегодно. Отмена импортных пошлин Канадой позволит украинским производителям пищевой, легкой, химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности получить преимущества на канадских рынках, сказал он.



По прогнозам, введение соглашения в действие приведет к незначительным потерям доходов госбюджета, в частности от отмены ввозных пошлин примерно на $1,2 млн. в первый год. В среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций в объеме около $36 млн в течение трех лет, подсчитал МЭРТ.

Генерал-губернатор Канады подписал соглашение о свободной торговле 1 июня. Сенат Канады ратифицировал договор 19 мая.



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Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговле 11 июля прошлого года.



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