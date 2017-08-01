 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ИнтерБизнесКонсалтинг запустил финансово-информационный портал

01.08.2017 10:30
Портал предназначен для профессионалов финансовых рынков, собственников бизнеса, руководителей предприятий, финансовых директоров

На правах рекламы

Лидер межбанковского рынка Украины, компания СП "ИнтерБизнесКонсалтинг", презентует свой новый финансово-информационный портал WWW.IBC.UA, для корпоративных клиентов.

Портал предназначен, прежде всего для профессионалов финансовых рынков, собственников бизнеса, руководителей предприятий, финансовых директоров, бухгалтеров, аналитиков, финансистов экспортно-импортных компаний, страхового и банковского сектора.

В проекте воплощены лучшие технологии современного мира, реализован принцип: вся информация на одном ресурсе, полный онлайн сервис, комплексный подход к пожеланиям партнёров, включающий услуги: межбанковский и денежные рынки Украины онлайн; наличный рынок; рынок ценных бумаг; международный рынок ФХ; ЛИБОР; Финансовый консьерж сервис, базы данных с историей и аналитикой, обзоры, новостная лента всех топ новостей и многое другое.

Все 20 лет работы на финансовом рынке, наши принципы остаются неизменны: оперативность; объективность; эффективность; конфиденциальность.

WWW.IBC.UA  - успех всегда с лучшими!

Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров