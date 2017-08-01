Порошенко одобрил увеличение оборонного бюджета на 6 млрд грн
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2017 год, которым увеличивается финансирование нескольких направлений в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента, значительная часть средств будет направлена на строительство завода по изготовлению боеприпасов. "Мы должны построить современный завод, который бы обеспечил боеприпасами украинские Вооруженные силы", - подчеркнул Порошенко.
Второе направление финансирования - принятие на вооружение в украинскую армию нескольких типов вооружения, в частности танков Оплот.
По словам президента, кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов. На должном уровне будет оставаться и финансирования производства ракет, заверил Порошенко. "Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые удачно прошли испытания", - отметил он.
Закон предусматривает также обеспечение соцзащиты военнослужащих. Президент поручил направить минимум 1 млн грн на новую жилищную программу по строительству жилого фонда для военных-контрактников.
Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6600, которым внесла изменения в доходную и расходную части госбюджета на 2017 год. В целом доходы бюджета увеличиваются на 39,6 млрд грн, расходы - на 40,9 млрд.
Увеличение доходной части произошло за счет привлечения в бюджет более 10 млрд грн от конфискации средств по решениям судов о коррупционных правонарушениях.
Согласно документу, после перераспределения расходов почти на 6 млрд грн увеличится финансирование оборонного сектора.
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