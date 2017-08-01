Порошенко подписал изменения в госбюджет-2017
Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на этот год.
Глава государства отметил экспериментальную программу, в рамках которой перевыполнение поступлений от таможни направляется на строительство дорог в областях. Он добавил, что уже более 16 млрд грн использовано дополнительно к средствам, предусмотренным бюджетом на строительство и реконструкцию дорог.
Еще одним достижением Порошенко считает развитие сельской медицины, для чего выделено 4 млрд грн. Эти деньги будут направлены из специального фонда государственного бюджета, уточнил он.
Президент добавил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией. "Средства, которые вращались в коррупционных сделках, заведенные сейчас в структуры государственного бюджета и начинают работать на украинском оборону и безопасность и на украинскую экономику", - констатировал он. Одним из источников финансирования вышеупомянутых программ также стала эффективная работа Генеральной прокуратуры, поскольку благодаря ей на счета Госказначейства вернули более $1 млрд.
13 июля Верховная Рада увеличила доходную часть госбюджета за счет конфискованных средств окружения Виктора Януковича.
28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. До принятия сегодняшнего закона эти средства числились в международных резервах Нацбанка.
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