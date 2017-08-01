Наличные курсы (данные на 14:00)

Во вторник, 1 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,3 коп до 25,7273 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,16 коп - до 25,9487 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи - 25,85 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 11,36 коп - до 30,0313 грн. Средний курс продажи евро вырос на 20,67 коп до 30,6257 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,35 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,94 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2 коп до 4,39 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,31 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7273 25,9487 0,3940 0,4390 30,0313 30,6257 Медиана 25,7000 25,9500 0,4100 0,4380 30,0500 30,6500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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