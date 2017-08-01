Наличные курсы (данные на 14:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,16 коп - до 25,9487 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи - 25,85 грн.
Средний курс покупки наличного евро вырос на 11,36 коп - до 30,0313 грн. Средний курс продажи евро вырос на 20,67 коп до 30,6257 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,94 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2 коп до 4,39 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,31 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|25,7273
|25,9487
|0,3940
|0,4390
|30,0313
|30,6257
|Медиана
|25,7000
|25,9500
|0,4100
|0,4380
|30,0500
|30,6500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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