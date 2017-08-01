Биткоин разделился на две криптовалюты

Сегодня биткоин разделился на старые биткоины и биткоин кэш

Криптовалюта биткоин сегодня, 1 августа, разделилась на две валюты из-за спора между майнерами. Об этом сообщает Ethereum World News.



Издание уточняет, что группа китайских майнеров не согласна с параметрами нового обновления, которое увеличит вычислительный блок с 1 до 2 мегабайт. Несогласные находятся в численном меньшинстве, но их поддерживают крупные китайские компании по добыче биткоинов.



Новую валюту назвали Bitcoin Cash (биткоин кэш). В ней предусматривается увеличение максимального объема блока до 8 мегабайт. При этом размер блока может варьироваться в зависимости от потребностей конкретного пользователя.



Также создатели новой системы утверждают, что она лучше защищена от хакерских атак.



По имеющимся данным разделение произошло коло часа назад.



Стороны конфликта заверили, что владельцы прежних биткоинов получат соответствующее количество токенов биткоин кэш, при этом сохранив старую криптовалюту.

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