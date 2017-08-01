Межбанк закрылся котировками доллара 25,85/25,87

Во вторник, 2 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,81/25,84, к закрытию котировки составили 25,85/25,87*

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,81, максимальные - 25,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,84, максимальные - 25,87.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4309/0,4319, к закрытию котировки составили 0,4303/0,4309.



Торги по евро начались с котировок 30,5022/30,5351, к закрытию котировки составили 30,5753/30,599.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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