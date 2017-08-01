Золото из World of Warcraft котируется выше венесуэльской валюты
Валюта из игры World of Warcraft котируется выше венесуэльского боливара. Об этом пишет издание The Blaze.
Издание уточняет, что венесуэлец под ником @KalebPrime две недели сравнивал стоимость доллара и цену токена WoW на черном рынке. За доллар предлагалось 8 494 боливаров, в то время как курс виртуального золота к доллару составлял 8 385:1.
Издание отмечает, что с 14 июля кросс-курс боливара к токену WoW еще снизился. На черном рынке доллар сейчас стоит около 11 186 боливаров.
При этом в мае $1 стоил около 280 боливаров, а в июне - уже 408.
Ранее сегодня сообщалось, что криптовалюта биткоин разделится надвое - на старые биткоины и биткоин кэш.
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