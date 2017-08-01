Золото из World of Warcraft котируется выше венесуэльской валюты

Курс золота из игры World of Warcraft к доллару превысил курс венесуэльского боливара

Валюта из игры World of Warcraft котируется выше венесуэльского боливара. Об этом пишет издание The Blaze.



Издание уточняет, что венесуэлец под ником @KalebPrime две недели сравнивал стоимость доллара и цену токена WoW на черном рынке. За доллар предлагалось 8 494 боливаров, в то время как курс виртуального золота к доллару составлял 8 385:1.



Издание отмечает, что с 14 июля кросс-курс боливара к токену WoW еще снизился. На черном рынке доллар сейчас стоит около 11 186 боливаров.



При этом в мае $1 стоил около 280 боливаров, а в июне - уже 408.



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