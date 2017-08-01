Полгода без стрессов. Что ожидает украинскую экономику

Какие факторы будут влиять на инфляцию и рост ВВП во втором полугодии

В первой половине 2017 года ВВП Украины вырос на 2,5%, инфляция ускорилась до 15,6% в годовом выражении, промпроизводство сократилось на 0,4%. Андрей Приходько рассказывает, что будет дальше.



Инфляционные риски



В отличие от прошлого года, когда потребительские цены падали на протяжении летних месяцев, в июне инфляция наоборот ускорилась. Учитывая, что осенью, как правило, происходит сезонный всплеск цен, ожидать, что инфляция к концу года упадет ниже психологического уровня в 10%, было бы слишком оптимистично.



Причин ускорения инфляции в июне несколько. Во-первых, такой динамике способствовало резкое повышение цен на мясо и молоко, связанное как с ростом мировых цен и активизацией экспорта, так и с сокращением поголовья скота и соответственно падением производства. Например, по данным Укрстата, на 1 июля 2017 г. поголовье коров сократилось на 2,5% по сравнению с прошлым годом, а поголовье свиней - на 8,5%. При этом в январе-мае 2017 года экспорт продукции животноводства вырос на 55% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во-вторых, более холодная погода весной привела к сокращению урожая ранних фруктов и овощей, что также отразилось на росте цен.



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Рост цен на продукты питания продолжится и осенью. На мировом рынке из-за ухудшения погодных условий в Черноморском регионе и в США ожидается существенное сокращение урожая пшеницы. С начала июня фьючерс на пшеницу уже подорожал почти на 10% на Чикагской бирже за счет негативных ожиданий рынка. Соответственно пшеница нового урожая скорее всего будет стоить дороже, чем в 2016 году, что тоже повлияет на рост цен на продукты питания.



Также следует учитывать, что на инфляцию влияет и увеличение уровня зарплат в связи с повышением "минималки" до 3200 грн. Предприниматели вынуждены переносить расходы, связанные с повышением зарплат сотрудниками и соответствующих налогов, на цены своих продуктов или услуг.



Рост доходов и, главное, потребительская уверенность способствуют росту розничной торговли, однако высокий уровень инфляции будет сдерживать рост потребления во второй половине года.



Риски платежного баланса



В 2017 году сложилась довольно благоприятная конъюнктура на внешних рынках для Украины. В январе-мае 2017 г. экспорт вырос на 27% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Однако главным фактором стал рост цен на железную руду и металлы. Несмотря на падение добычи железной руды и выплавки стали, в основном связанное с торговой блокадой в зоне АТО, экспорт в денежном выражении вырос существенно: экспорт металлических руд - на 67%, стали - на 26%.



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Также позитивную динамику демонстрирует и экспорт агросектора, который за первые пять месяцев текущего года увеличился на 32%. Все остальные отрасли продемонстрировали несколько худшую тенденцию. Как следствие - доля сырьевых товаров или товаров с низкой степенью добавленной стоимости уже сейчас составляет около 80% в общей структуре экспорта. Это ставит Украину в зависимое положение от колебаний цен на сырьевые товары на мировых рынках. Так, например, в конце 2014-го и в начале 2015 г. резко упали цены на железную руду и металлы из-за перепроизводства на китайском рынке. Также сократились физические объемы производства из-за военных действий. Все это вылилось в существенное недополучение валютной выручки и резкую девальвацию гривни. К сожалению, Украина не влияет на эти процессы, что может иметь последствия в будущем.



Второе полугодие: к чему готовиться



Последние два года Украине везло с рекордными урожаями, что влияло на ускорение экономики в конце года. В этом году ухудшение погодных условий скорее всего приведет к обратным процессам. Ситуация на сырьевых рынках пока выглядит благоприятной, но цены на commodities в прошлом неоднократно резко менялись.



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Прекращение торговли с оккупированными территориями Донбасса и связанные с этим риски вынудили НБУ снизить прогноз роста ВВП в 2017 году с 1,9 до 1,6%. Однако высокий уровень внутренних инвестиций будет во многом компенсировать негативное влияние данного фактора во второй половине года.



На сегодняшний день мы не видим предпосылок для резкого падения цен на основные сырьевые товары, экспортируемые Украиной. Поэтому можно полагать, что вторая половина года пройдет без внешних стрессов, и ВВП Украины сможет превысить по результатам года осторожный прогноз НБУ.



Андрей Приходько, начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр