Азбука Bitcoin: Доступно о сложном

Финансовый портал www.IBC.ua отвечает на самые часто задаваемые вопросы о криптовалюте биткоин

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В последние полтора года тема криптографических валют стала одной из основных на экономических форумах в интернете. А все потому, что за это время эта непонятная многим электронная "субстанция" подорожала почти в восемь раз. Сейчас модными и популярными в интернете становятся молодые ребята, которые рассказывают, что они бизнесмены нового времени, зарабатывающие на "добыче" криптовалют.



Этот тренд сделал тему криптовалют самой популярной далеко за пределами круга программистов.



Эксперты компании СП "ИнтерБизнесКонсалтинг" и финансового портала www.IBC.ua постараются доступно описать ситуацию с криптовалютами. Что такое криптовалюты, как и за что они получаются, что с ними делать и стоит ли в них инвестировать свои деньги и свое время.



Самой первой из когда либо созданных и самой популярной криптовалютой на сегодня является Биткойн (Bitcoin). Она же самая массовая - ежедневно с ней проводятся операции общим эквивалентом до 2 млрд долларов.



Биткойн был создан программистом или группой программистов под псевдонимом Сатоcи Накамото в январе 2009 года. Было предпринято несколько попыток раскрыть, кто стоит за этим именем, но ни одна из них не привела к успеху - никто не знает кто он/они в реальном мире. На счету Накамото находятся около 1 млн биткойнов полученных при запуске системы и в процессе "добычи" в первые 10 дней её работы, что на сегодня эквивалентно 3,4 млрд долларов США. Ни одной траты со счета сделано пока не было.



Блокче́йн - технология будущего



Основой и базовым преимуществом Биткойна как и любой другой криптовалюты является использование технологии Blockchain (Блокче́йн) - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чем-то похожая структура на нитку ожерелья с нанизанными на нее бусинками.



Любая операция путём сложных математических исчислений переводится (шифруется) и записывается в специальную структуру - блок (бусинку). Каждый следующий блок содержит информацию о проведенной операции и всегда включает в себя данные о предыдущем блоке. То есть все блоки в базе (ожерелье) содержат информацию обо всех совершённых когда-либо операциях в этой базе. На каждом компьютере в сети содержится полная копия базы. Биткойн, по сути, является наградой за расчет очередного блока.



Такая структура является ключевым преимуществом, так как информацию о сделке, однажды записанную в блок, невозможно изменить. Для этого потребовалось бы пересчитать все следующие блоки ожерелья и переписать результат на всех компьютерах такой сети. В подобных сетях нет главного сервера, отвечающего за все операции.



Выгоды этой технологии очевидны и, уверен, они будут использованы не только интернет-сообществом, но и правительствами стран мира. Об этом будет написано ниже.



Майнинг



Процесс появления новых единиц Биткойнов либо других криптовалют называется "майнинг" (от англ. mining - добыча полезных ископаемых) и он кардинально отличается от эмиссии традиционных денег. Каждый Биткойн создается в процессе сложных математических вычислений - новые биткойны получает в качестве вознаграждения тот, кто на своем компьютере сгенерировал очередной блок.



По большому счету, генерация новых единиц той или иной криптовалюты не является обязательной - это вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.



Суть добычи криптовалют сводится к решению некой сложной математической задачи, которая решается только методом полного перебора - на сегодняшний день добыча стала технологически очень сложным процессом. Поэтому обычный домашний компьютер для выполнения этих задач не подойдет т.к. стоимость потребляемой электроэнергии превысит полученную выгоду.



Те, кто решил заняться добычей криптовалют, приобретали мощные сервера для проведения расчетов. Чуть позже выяснилось, что из-за особенностей процесса расчетов, для решения поставленных задач идеально подходят не стандартные компьютерные процессоры, а графические процессоры - видеокарты. В нынешнем году во всем мире появились проблемы с покупкой видеокарт даже для домашних компьютеров ведущих производителей - AMD и NVidia. Добытчики криптовалют полностью выкупали их продукцию уже со складов и даже резервировали будущее производство под себя.



Сейчас индустрия переходит на ещё более мощные специализированные процессоры (ASIC), специально разработанные для вычислений сети Биткойн и других криптовалют; более производительных и энергоэффективных, чем графические чипы. Так что те, кто играет в компьютерные игры, могут вздохнуть с облегчением.



В мире существует большое количество ферм криптовалют - мощных дата-центров со стеллажами на сотни и тысячи видеокарт работающих над проведением расчетов. На их создание тратятся миллионы долларов. Немалые деньги тратятся и на энергоснабжение таких дата-центров. Из-за сумасшедшей и все возрастающей сложности расчетов вопрос дешевой электроэнергии, а не покупки дорогостоящего оборудования, является иногда решающим фактором.



Возвращаясь к самой популярной криптовалюте, Биткойну, важно отметить, что алгоритм, заложенный в формулы расчетов изначально предполагает конечное число Биткойнов, которое может быть сгенерировано. Это гарантируется уменьшением вдвое вознаграждения за расчет блока через каждые 210 тысяч блоков и автоматическим ростом сложности расчетов каждые 14 дней в зависимости от суммарной мощности компьютеров в сети. Математически рассчитано, что максимальный лимит эмиссии Биткойнов составляет около 21 миллионов штук и он может быть достигнут к 2140 году. Из них, по состоянию на август 2017 года уже добыто 16,5 миллионов Биткойнов.



Биткойн - первый, но не последний



Биткойн является самой популярной и самой узнаваемой криптовалютой в мире. Суммарная стоимость всех эмитированных Биткойнов составляет около 57 млрд долларов. Каждый день с ним совершается более 275 тысяч операций на общую сумму более 1.7 млрд долларов. Но Биткоин далеко не единственный - уже выпущено в обращение более восьми сотен (!) различных криптовалют. Восемь из них имеют совокупную стоимость более 1 млрд долларов США. Для примера приведем таблицу из пяти крупнейших криптовалют мира.

# Название Совокупная стоимость 1 Bitcoin $56,8 млрд. 2 Ethereum $26,4 млрд. 3 Ripple $6,87 млрд. 4 Bitcoin Cash $5,95 млрд. 5 NEM $2,58 млрд.

Источник: https://coinmarketcap.com/





Второй по суммарной стоимости и единственной реально наступающей на пятки Биткойну является Ethereum - криптовалюта, логика работы которой нацелена на внедрение технологии распределенной базы контрактов типа Блокчейн на сделки с реальными активами. Вероятно, на основе логики именно Этериума будут создаваться Блокчейн-продукты для государств, компаний и для нас с вами.



Биржи криптовалют



Все новости о росте стоимости акций Apple или Tesla, которые появляются на новостных сайтах и на телевидении исходят из результатов торгов на одной из бирж. Точно такая же система биржевой торговли существует и в среде криптовалют. На таких биржах вы сможете купить или продать Биткойн за доллары или за другую криптовалюту.



К счастью для операторов этого рынка есть выбор из большого множества бирж из разных стран мира. Нет разницы, где находится биржа - в Лондоне, Сан-Франциско или в Нигерии. Важными факторами выбора является надежность бирж и удобство работы на ней.



Доступ к бирже имеет любой человек с доступом к интернету и "кошельком" - электронным счетом, на котором уже есть криптовалюты или куда они будут зачисляться. На бирже нет минимальных требований к вашему состоянию или объему торгов, нет брокеров/дилеров, которые берут с вас комиссию. Только биржа взимает небольшую плату за свои услуги. По большому счету, если вы противник любых комиссий, вы можете купить или продать Биткойн либо любую другую валюту и не биржи. Но стоит ли тратить время на поиск надежного контрагента (продавца или покупателя) и лучшей цены?



Финансовый портал www.IBC.ua продолжит освещение данной тематики и ответит на интересующие вопросы: причины роста Биткойна, стоит ли принимать Биткойн у своих клиентов, стоит ли хранить Биткойн на старость и прочие.



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