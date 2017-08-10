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НБУ инициировал обсуждение либерализации валютного рынка

10.08.2017 09:20
Нацбанк сообщил о начале публичного обсуждения изменений в законодательство для дальнейшей либерализации валютного рынка
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины начинает публичное обсуждение законодательных изменений, необходимых для перехода к более либеральной модели валютного регулирования. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

1 декабря 2016 регулятор представил концепцию новой модели валютного регулирования, а также дорожную карту с ее введения.

"Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений. Такая модель валютного регулирования не только более либеральная, но и соответствует международной практике - директиве ЕС о свободном движении капитала и соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС",, - сообщает НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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