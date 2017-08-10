НБУ инициировал обсуждение либерализации валютного рынка

Нацбанк сообщил о начале публичного обсуждения изменений в законодательство для дальнейшей либерализации валютного рынка

Национальный банк Украины начинает публичное обсуждение законодательных изменений, необходимых для перехода к более либеральной модели валютного регулирования. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



1 декабря 2016 регулятор представил концепцию новой модели валютного регулирования, а также дорожную карту с ее введения.



"Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений. Такая модель валютного регулирования не только более либеральная, но и соответствует международной практике - директиве ЕС о свободном движении капитала и соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС",, - сообщает НБУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.