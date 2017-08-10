Насиров не возвращался на работу в ГФС
Отстраненный от исполнения полномочий главы Государственной фискальной службы Роман Насиров не возвращался на работу. Сообщения о его возвращении у руководству ГФС являются дезинформацией. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.
"Согласно распоряжению Кабмина №134-р от 3 марта 2017 г. Насиров Р. М. отстранен от исполнения полномочий на должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Это решение не отменялось и не менялось, а значит, действует", - сообщила Непряхина.
По ее словам, без соответствующего решения правительства Насиров не может вернуться к исполнению обязанностей.
"По состоянию на 9 августа 2017 г. исполняющим обязанности председателя ГФС является Мирослав Продан. Он исполняет обязанности с 3 марта 2017 г.", - добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Романа Насирова, фигурировавшее в государственном реестре. Адвокат Насирова сообщил, что его подзащитный более не намерен просить суд разрешить ему пройти лечение в США.
26 июня Соломенский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Насирову в части ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривень.
28 июля детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу Насирова. Ему вручили окончательно подозрение.
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