Насиров не возвращался на работу в ГФС

Отстраненный глава Госфискальной службы Роман Насиров не приступал к исполнению обязанностей, завили в пресс-службе ГФС

Отстраненный от исполнения полномочий главы Государственной фискальной службы Роман Насиров не возвращался на работу. Сообщения о его возвращении у руководству ГФС являются дезинформацией. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

"Согласно распоряжению Кабмина №134-р от 3 марта 2017 г. Насиров Р. М. отстранен от исполнения полномочий на должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Это решение не отменялось и не менялось, а значит, действует", - сообщила Непряхина.

По ее словам, без соответствующего решения правительства Насиров не может вернуться к исполнению обязанностей.

"По состоянию на 9 августа 2017 г. исполняющим обязанности председателя ГФС является Мирослав Продан. Он исполняет обязанности с 3 марта 2017 г.", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Романа Насирова, фигурировавшее в государственном реестре. Адвокат Насирова сообщил, что его подзащитный более не намерен просить суд разрешить ему пройти лечение в США.

26 июня Соломенский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Насирову в части ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривень.

28 июля детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование по делу Насирова. Ему вручили окончательно подозрение.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.