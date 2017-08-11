 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.58  25.84   EUR:  29.87  30.42
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В НБУ разъяснили статус биткоина в Украине

11.08.2017 15:45
Биткоин сейчас не имеет определенного правового статуса в Украине, напомнил заместитель председателя НБУ
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Криптовалюта биткоин сейчас не имеет определенного правового статуса в Украине. Об этом напомнил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий на официальной странице регулятора в Facebook.

"Определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации биткоина и регулирования сделок с ним в мире", - пишет Чурий.

Он отметил, что в ряде стран операции с криптовалютой официально разрешены. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. В некоторых странах биткоин признают расчетной денежной единицей, сообщил Чурий.

"..в разных странах биткоин классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что для выработки общей позиции относительно правового статуса криптовалюты и ее регулирования Национальный банк начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Вчера, 10 августа, сотрудники полиции и СБУ обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона 200 единиц компьютерного оборудования для генерации биткоинов, которые работали с нарушением законодательства Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Bitcoin
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров