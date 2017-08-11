В НБУ разъяснили статус биткоина в Украине

Биткоин сейчас не имеет определенного правового статуса в Украине, напомнил заместитель председателя НБУ

Криптовалюта биткоин сейчас не имеет определенного правового статуса в Украине. Об этом напомнил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий на официальной странице регулятора в Facebook.



"Определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации биткоина и регулирования сделок с ним в мире", - пишет Чурий.



Он отметил, что в ряде стран операции с криптовалютой официально разрешены. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. В некоторых странах биткоин признают расчетной денежной единицей, сообщил Чурий.



"..в разных странах биткоин классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - отметил замглавы НБУ.



Он добавил, что для выработки общей позиции относительно правового статуса криптовалюты и ее регулирования Национальный банк начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.



Вчера, 10 августа, сотрудники полиции и СБУ обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона 200 единиц компьютерного оборудования для генерации биткоинов, которые работали с нарушением законодательства Украины.



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