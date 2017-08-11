Какие надежды и риски сулит председательство Аргентины в G20

Что нужно сделать президенту Аргентины Маурисио Макри, чтобы повысить шансы на успех председательства Аргентины в G20

В июне 2016 года, казалось, что дела у президента Аргентины Маурисио Макри идут на лад. Аргентина только что была выбрана председателем Большой двадцатки (G20) в 2018 году. Тем временем, в США разворачивалась президентская гонка, и мало кто сомневался, что Хиллари Клинтон будет номинирована кандидатом от Демократической партии и, скорее всего, одержит победу в ноябре. Макри испытывал оптимизм, рассчитывая продвигать свою международную повестку вместе с союзной страной-единомышленником.



Вернемся в наши дни. Макри сейчас, должно быть, сильно расстроен, поскольку международная ситуация оказалась намного более проблематичной, чем он, возможно, ожидал. Впрочем, не все еще потеряно для Аргентины в ее будущей роли председателя G20.



Да, вести дела с президентом США Дональдом Трампом, провозгласившим принцип "Америка прежде всего", будет не просто. На июльском саммите G20 в Гамбурге Трамп уже изолировал себя от остальных 19 лидеров, в том числе от Макри, отстаивая свое решение о выходе из Парижского климатического соглашения, которое практически все международное сообщество считает неотменяемым.



Кроме того, Трамп потребовал пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Данный процесс, начавшийся в этом месяце, вряд ли быстро завершится, а если он будет вестись неумело, могут испортиться отношения США с Мексикой и Канадой, также входящими в G20.

Существует серьезная вероятность, что переговоры о Brexit не завершатся к установленному сроку, после чего начнется сценарий отношений "без соглашения", что станет мощным экономическим шоком

Впрочем, Трамп не единственный фактор, который находится вне контроля Макри и который может негативно повлиять на его успехи в роли председателя в G20. Существует серьезная вероятность, что переговоры о Brexit не завершатся к установленному сроку, после чего начнется сценарий отношений "без соглашения", что станет мощным экономическим шоком как для Британии, так и, возможно, для континентальной Европы. Кроме того, многочисленные конфликты на Ближнем Востоке, нарастающий гуманитарный кризис в Африке, ухудшение ситуации в Венесуэле - все это может вызвать дестабилизирующие последствия, выходящие далеко за пределы национальных границ.



Еще одним источником неопределенности являются предстоящие выборы в латиноамериканских странах G20. В октябре в Аргентине состоятся парламентские выборы, а в Мексике и Бразилии в следующем году пройдут президентские выборы, на которых, как ожидается, могут успешно выступить кандидаты-популисты.



Так что же может сделать Макри, чтобы повысить шансы на успех председательства Аргентины в G20? Что касается Трампа, то тут он может попытаться использовать их дружеские отношения, которые завязались еще до начала политической карьеры обоих. Впрочем, такого рода отношения связаны с определёнными рисками, поскольку к деловым связям Трампа в Аргентине имеются вопросы.



Есть более перспективное направление: Макри может и должен тесно работать с группами гражданского общества и активистами с целью гарантировать им достаточное пространство для участия. В Гамбурге в ходе силовых столкновений с протестующими были ранены почти 200 полицейских, а немецкие страховые компании получили в итоге счет на 12 млн евро ($14,2 млн). Аргентинский комитет по подготовке саммита G20 должен понимать, что возможны беспорядки, особенно на фоне некоторых непопулярных решений правительства о снижении госрасходов, которые уже вызвали массовые протесты.

Аргентина хорошо позиционирована, чтобы использовать свое председательство в G20 для реализации климатического и энергетического плана, согласованного без участия США

Если говорить шире, председательство Аргентины в G20 по-прежнему является важным шансом реализовать внешнеполитическую повестку Макри, в которой делается акцент на международном сотрудничестве. Срок полномочий президента Мексики Энрике Пенья Ньето истекает в следующем году, а президент Бразилии Мишель Темер оказался в центре скандалов, поэтому Макри может попытаться позиционировать Аргентину в качестве регионального лидера, представляя в G20 интересы Латинской Америки.



Такой лидерский подход даст Марки возможность оживить переживающий трудности блок Меркосур, в который входят несколько латиноамериканских стран и который способен помочь национальным правительствам снизить уровень бедности с помощью расширения торговли и инвестиций. Эта работа (как и вообще повестка Аргентины в G20) получит дополнительный толчок, если в декабре успешно завершатся переговоры о торговом соглашении между ЕС и Меркосур.



Помимо этого, Аргентина хорошо позиционирована, чтобы использовать свое председательство в G20 для реализации климатического и энергетического плана, согласованного странами G19 (без участия США). Макри провозгласил 2017-й "годом возобновляемой энергетики" и пообещал, что к 2025 году Аргентина будет удовлетворять 20% спроса на электричество из возобновляемых источников энергии.



Правительство Аргентины сейчас присоединилось к "Коалиции высоких амбиций", сыгравшей ключевую роль в успешном подписании Парижского климатического соглашения в 2015 году. Эта неформальная группа, включающая самые разные страны - от Германии и Бразилии до Маршалловых островов, объявила о "непоколебимой" приверженности соглашению. А Аргентина стала первой страной, которая представила более амбициозную версию национального плана политики в сфере изменения климата в рамках Парижского соглашения.



Макри следует воспользоваться репутацией страны, созданной благодаря этим шагам (и которая, конечно, должна быть подтверждена прогрессом Аргентины на пути к поставленным целям в сфере возобновляемой энергетики и снижения темпов исчезновения лесов), и подтолкнуть другие страны к аналогичной ревизии своих климатических обещаний. Момент для этого будет весьма подходящим. На сегодня тех обещаний по снижению выбросов, которые сделаны странами мира, недостаточно для ограничения роста глобальных температур установленным в Парижском соглашении уровнем - "существенно ниже двух градусов по Цельсию". В связи с этим ООН проведет в 2018 году специальный диалог, чтобы подтолкнуть страны мира к принятию более амбициозных национальных планов к 2020 году.

Аргентина стала первой страной, которая представила более амбициозную версию национального плана политики в сфере изменения климата

Аргентина может также привязать поставленные G20 цели в сфере рабочих мест и технологий к задаче строительства низкоуглеродной экономики. Важным элементом любой попытки совместить эти повестки станет завершение разработки долгосрочной стратегии Аргентины по развитию экономики с низким уровнем выбросов до начала саммита G20 в 2018 году. Помимо прочего, прогресс в этой сфере (которая является частью Парижского соглашения) станет мощным сигналом для инвесторов, пытающихся смягчить климатические риски и ищущих новые возможности в секторе возобновляемой энергетики, производстве электромобилей и батарей.



Глобальная волатильность, конечно, отразится на председательстве Аргентины в G20. Но на нем отразятся и собственные действия самой Аргентины. Для повышения шансов на успех председательства страны в G20 Макри следует сосредоточиться на тесной работе с европейскими и латиноамериканскими союзниками Аргентины, одновременно укрепляя репутацию своего правительства в тех вопросах, которые критически важны для всех.

Гай Эдвардс - научный сотрудник и содиректор Лаборатории климата и развития в Университете Брауна. Соавтор, совместно с Тиммонсом Робертсом, книги "Фрагментированный континент: Латинская Америки и глобальная политика в сфере изменения климата"

Copyright: Project Syndicate, 2017

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