Ресурс для повышения пенсий есть - Пенсионный фонд
Ресурс для дальнейшего повышения пенсий украинцам уже сформирован. Об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.
"На сегодня план по поступлению единого социального взноса перевыполнен на 12,5 млрд грн. То есть уже на сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - отметил Машкин.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Осенью ожидается его рассмотрение во втором чтении.
Проект закона предлагает провести осовременивание пенсий, назначенных в прошлые годы с учетом показателя средней зарплаты за 2014, 2015, 2016 годы (3 764,4 грн.) и с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%.
При этом предусматривается увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту с 2018 года до 25 лет. До 2028 года стаж будет ежегодно повышаться на 1 год и в результате составит 35 лет. Предусмотрено также уменьшение величины оценки одного года страхового стажа с 1,35 до 1,0.
Кроме того, Кабмин предложил отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.
Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.
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