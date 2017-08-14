Налоговая реформа. Будут ли улучшения?

Какие налоговые изменения предусматривает меморандум с МВФ

Ежегодно мы становимся свидетелями очередных изменений в Налоговый кодекс. Адаптироваться к ним приходится в спешном порядке. Можем ли мы уже сейчас предсказать хотя бы часть "подарков", которые получат граждане и бизнес под новогоднюю елку? Предугадать грядущие налоговые реформы можно на примере сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.



Уже два года взаимодействие с МВФ происходит в соответствии с четырехлетней программой Extended Fund Facility. Сам Минфин называет ее главной составляющей плана стабилизации экономики. Именно в рамках программы EFF осуществляются ключевые реформы, в том числе и в сфере налоговой и таможенной политики. Обязательства Украины перед МВФ в сфере реформ закреплены в Меморандуме. В меморандуме закреплены ближайшие цели правительства: продолжение поддержки фискальной стабильности, уменьшение финансовой уязвимости, структурная перестройка экономики. Какие же конкретные шаги нам следует ожидать в фискальной сфере?



Курс на стабильность



Несмотря на то, что целями налоговой реформы должны быть повышение эффективности и справедливости налоговой системы, Украина обязалась воздерживаться от существенных "урезаний" налогов и освобождений от налогообложения, льготного налогообложения, схем амнистирования. С одной стороны, существование в стабильной налоговой системы должно положительно сказываться на бизнесе. Однако подобные договоренности с МВФ лишают предпринимателей надежды на оптимизацию существующей и далеко не идеальной налоговой системы.

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Судя по всему, в ближайшее время, не видать нам "нулевого" декларирования, которое так широко обсуждалось в 2016 году. Об этом свидетельствует взятое государством обязательство избегания внедрения схем амнистирования. Проявлением стремления к стабильности в понимании Минфина является также отделение возросшей в 2017 году вдвое минимальной зарплаты от тарифной сетки для госслужбы.



Наступление на единщиков



В Меморандуме четко задекларировано усиление требований к субъектам упрощенной системы налогообложения с 1 января 2018 г. Очевидно, в ближайшее время плательщиков единого налога коснуться изменения. Какими именно они будут Меморандум не конкретизирует. Но, если принять во внимание имеющиеся законодательные инициативы, то можно предположить разные варианты: уменьшение граничного размера дохода для единщиков, расширение перечня видов деятельности, которые не дают возможности перехода на упрощенную систему налогообложения или же, ограничение возможности юридических лиц переходить на "упрощенку".



Вас еще не проверяли?



С 1 января 2017 года мораторий на проверки малых и средних предприятий не действует . В меморандуме указано, что отмена моратория позволит ГФС проводить более адресные проверки компаний с целью выявления неоформленных сотрудников. Помимо этого, планируется к концу года предоставить ГФС полномочия применять непрямые методы проверки выполнения обязательств по уплате налогов. Также для усовершенствования механизма проверок планируется создать новый аналитический отдел по управлению рисками для определения критериев рисков при выявлении случаев несоблюдения платежной дисциплины.



Поворот лицом к налогоплательщику



Планируется расширить возможности для подачи электронных деклараций с тем, чтобы до конца 2017 года уже 70% налогоплательщиков могли подавать свои декларации в электронном виде.



Без сомнения, многие сталкивались с тем, что при обращении за индивидуальной налоговой консультацией в ответ приходил документ, содержащий хаотичное изложение норм Налогового кодекса, никак не отвечающий на заданный плательщиком вопрос. Наверняка, всех порадуют планы по повышению качества консультативной помощи налогоплательщикам от ГФС. Но каким образом они будут реализованы - Меморандум не раскрывает, и нам остается только надеяться, что "перегибов" не этом пути не будет и что это положение не останется декларацией.

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Положительным моментом для налогоплательщиков станет также и принятие Верховной радой закона об Учреждении бизнес-омбудсмена (на сегодня принят в первом чтении). Его деятельность и без законодательного регулирования приносит очевидные результаты (уровень удовлетворенности требований заявителей составляет 95%), а с принятием специального закона бизнес-омбудсмен наверняка получит определенные инструменты влияния на контролирующие органы при решении проблем налогоплательщиков.



Продолжение реформ ГФС, таможни и финансовой полиции



В рамках реформы были запланированы изменения в ГФС:



· создание сильной структуры надзора и подконтрольности ГФС Министерству финансов.



· оценка работы ГФС и ее реформирования по ключевым показателям деятельности (КПД), значения которых будут ежеквартально публиковаться;



· проведение опросов налогоплательщиков на предмет их восприятия вопросов коррупции в ГФС, оценки ее работы и публикация результатов;



· превращение ГФС в организацию, предоставляющую услуги по сбору доходов;· проведение внешнего аудита ІТ-систем и баз данных ГФС;



· обеспечение контроля Минфина над базами данных ГФС и его доступа к налоговым данным в режиме онлайн.



Некоторые задекларированные реформы сложно осуществить. Взаимоотношения Министерства финансов с ГФС непростые. Сервисная функция также дается ГФС с трудом. А 29 июня на семинаре ГФС о системе мониторинга рисков, которая заработала полноценно с 1 июля, чиновникам ведомства налогоплательщики задали вопрос: "Проходила ли система внешнее тестирование какими-либо международными институциями?". Ответ был однозначным: "Нет. Не проходила".

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На встрече и.о. главы ГФС Мирослава Продана с представителями МВФ в мае 2017 он заявил, что уже отчетливо видны положительные результаты от сотрудничества ГФС с технический миссией МВФ. От нововведений в сфере IT существенно возросли поступления по НДС, по таможенным платежам (1370 млн по сравнению с 900 млн. в апреле прошлого года). А финансовый ресурс, полученный от перевыполнения индикаторов по таможенным платежам, позволил вдвое увеличить зарплаты таможенников и направить средства в регионы для решения вопросов обустройства пунктов пропуска.



Несмотря на такие радужные оценки результатов, грядущие изменения вызывают больше сомнений. Опыт предыдущих лет показывает, что на пути реформирования достаточно часто случаются "перегибы". И как всегда, проигравшей стороной в подобной ситуации остается обычный налогоплательщик, чувствуя или усиление вмешательства в свой бизнес, или уменьшение реального размера своих доходов.



Наталья Радченко, партнер Практики налогового права компании Юскутум